In trasferta a Brescia per impossessarsi di una Porsche: arrestato un pregiudicato di Atripalda

ATRIPALDA- Dopo le truffe agli anziani, quella della Truffa dell’auto acquistata a distanza sta diventando sempre più frequente. V. G. noto pluripregiudicato di Atripalda si era recato in treno a Brescia per portare a termine una truffa già iniziata qualche giorno prima a telefono. L’obiettivo era impossessarsi di un auto di lusso: una Porsche Macan del valore di 75.000 euro trovata sul sito specializzato denominato Autoscout. Raggiunto l’accordo sul prezzo, V. G. si é recato nella giornata di ieri a Brescia portando con se un assegno circolare, poi rivelatosi falso, dell’importo di euro 75.000. Arrivato nella stazione ferroviaria di Brescia, il trentaduenne di Atripalda ha trovato però ad attenderlo non il venditore del veicolo, bensì la Polizia. Difatti il proprietario della Porsche si era reso conto della truffa che si stava perpetrando ai suoi danni ed aveva prontamente allertato le Forze dell’ordine. In tasca al trentaduenne oltre all’assegno falso anche una utenza telefonica intestata a persona inesistente. Tratto in arresto e condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Brescia, questa mattina il trentaduenne è stato giudicato con il rito direttissimo davanti al Tribunale di Brescia, presieduto dalla Dott.ssa Giordano. Il pluripregiudicato, difeso dal legale di fiducia, l’Avvocato Rolando Iorio, si è avvalso della facoltà di non rispondere, non fornendo alcuna informazione in ordine alla sua presenza nella città di Brescia, né in ordine all’assegno di 75.000,00 euro trovato in suo possesso. Il Pubblico Ministero, Dott.ssa Caty Bressanelli, aveva chiesto l’applicazione della misura custodiale cautelare (carcere o arresti domiciliari). Il Tribunale di Brescia, in accoglimento della richiesta della Difesa, ha invece disposto nella tarda mattinata di oggi l’immediata scarcerazione del pluripregiudicato, al quale è stata applicata soltanto la misura del divieto di dimora nella Città di Brescia.Il processo è stato rinviato al prossimo 26 Ottobre.