Trame d’Arte, il territorio racconta le donne: voci e visioni di artiste e artisti locali

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Cooperativa Demetra di Avellino promuove “Trame d’Arte”, un evento dedicato all’empowerment femminile attraverso la sensibilità e lo sguardo di artisti e artiste del territorio.

L’iniziativa si terrà l’8 marzo 2026 alle ore 17.00 presso il Circolo della Stampa Avellino e vedrà la partecipazione di artisti locali che, attraverso diverse forme espressive – dalla pittura alla musica, dalla parola alla performance – racconteranno storie di donne, esperienze di vita e percorsi personali.

L’evento vuole essere un’occasione per valorizzare il talento artistico locale, creare un ponte tra cultura, comunità e impegno sociale e promuovere la riflessione e la consapevolezza sulla condizione femminile.

La Cooperativa Demetra di Avellino è affiancata in questa iniziativa da Reama, rete nazionale antiviolenza di Fondazione Pangea Ets e Fondo Sviluppo (Confcooperative) promotore del bando Rompi il Silenzio; Movimento irpino antiviolenza MIA e Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe Avellino; l’Associazione Nessuno Tocchi Eva.