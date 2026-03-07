Montoro, Anna Ansalone: “La letteratura come spazio di dialogo per il mondo emotivo delle nuove generazioni”

«Sono particolarmente soddisfatta di aver preso parte alla presentazione del libro Agonia di Pierpaolo Perrotti, un momento culturale significativo per la nostra comunità presso la Biblioteca Comunale “Galiani Ricciardelli” di Montoro.

Ringrazio l’autore Pierpaolo Perrotti per aver condiviso con noi una storia intensa, che racconta un amore attraversato da fragilità, conflitti interiori e profonde emozioni. Agonia è un racconto che invita a riflettere sulle relazioni, soprattutto tra i giovani, sui sentimenti complessi che le attraversano e sull’importanza dell’empatia, dell’ascolto e della comprensione reciproca.

Desidero inoltre rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli interventori che hanno arricchito il dibattito con riflessioni profonde e stimolanti: la psicologa e psicoterapeuta Giulia Iannaccone, la scrittrice Maria Ronca e l’autore Pierpaolo Perrotti, che hanno offerto punti di vista diversi e preziosi sui temi affrontati nel libro.

Un ringraziamento speciale anche a Teresa Curcio della Pro Loco Montoro per i saluti istituzionali e a Maria Rosaria Vietri, che ha moderato l’incontro con grande sensibilità e competenza.

Attraverso la letteratura possiamo aprire spazi di dialogo e di crescita, affrontando temi delicati che riguardano il mondo emotivo delle nuove generazioni. Per questo iniziative come questa rappresentano un valore importante per il nostro territorio e per la promozione della cultura.»