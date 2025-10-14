Tragedia di Verona, cordoglio anche in Irpinia per i tre carabinieri uccisi

Una tragedia scuote l’Arma dei Carabinieri e tutta la comunità di Castel d’Azzano, in provincia di Verona: questa mattina un’esplosione ha causato la morte di tre carabinieri durante un’operazione di sgombero in un casolare abusivamente occupato.

L’edificio era occupato da tre fratelli (due sessantenni e una donna della stessa età). Al momento dell’ingresso forzato da parte delle forze dell’ordine, è scattata una esplosione innescata da una bombola di gas o da una cisterna contenente gas. Le autorità hanno dichiarato che la deflagrazione è stata deliberata.

I tre carabinieri deceduti sono: Marco Piffari, 56 anni, Luogotenente Carica Speciale, Comandante della SOS del 4° Battaglione Veneto; Valerio Daprà, Brigadiere Capo Qualifica Speciale, 56 anni; Davide Bernardello, Carabiniere Scelto, 36 anni. Altre 13 persone, tra carabinieri, agenti delle forze dell’ordine e vigili del fuoco, sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi.

Subito dopo l’esplosione, sono stati fermati due dei tre occupanti dell’edificio, il terzo familiare è attualmente ricercato. La procura di Verona ha aperto un’indagine, con ipotesi di reato che includono omicidio volontario, disastro aggravato, e altri reati collegati alla detonazione intenzionale.

Al cordoglio si unisce la Segreteria Provinciale NSC Avellino, unitamente al Consigliere Regionale NSC Campania Oreste Antonio Mangino: “Si tratta di uomini dello Stato che hanno onorato il giuramento di servire con coraggio, umiltà e senso del dovere, fino all’estremo sacrificio. Il loro esempio deve restare vivo e ricordare a tutti quanto sia alto il prezzo della legalità”.

Anche il sindaco e l’amministrazione comunale di Lauro “esprimono profondo cordoglio e commozione per la tragica scomparsa dei

tre Carabinieri caduti nel veronese, impegnati nello sgombero di un casolare. Nel loro quotidiano servizio alla comunità hanno testimoniato con coraggio e dedizione i più alti valori di lealtà, impegno e sacrificio. Alla famiglia dell’Arma dei Carabinieri

e ai loro cari giunga la nostra più sincera vicinanza e il riconoscente abbraccio di tutta la cittadinanza”.