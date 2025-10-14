Dolce Vita, Gianluca Festa rinuncia all’udienza preliminare: sarà a giudizio immediato

AVELLINO- Gianluca Festa rinuncia all’udienza preliminare e andrà direttamente a processo con un decreto di giudizio immediato che, alla luce della stessa richiesta avanzata dall’imputato, dovrà disporre il Gup Antonio Sicuranza nei confronti dell’ex sindaco di Avellino. A poche ore dall’udienza preliminare arriva questo colpo di scena. Per la verita’ le parti erano già a conoscenza della scelta dell’ex sindaco, che come prevede la norma era tenuto a comunicare tre giorni prima dell’udienza la scelta di rinunciarvi. Un altro “saltum” da parte della difesa dell’ex sindaco di Avellino, diverso dal precedente, come si ricordera’ il penalista Luigi Petrillo aveva già rinunciato al Riesame per discutere direttamente in Cassazione le misure cautelari nei confronti del suo assistito. Per l’ avvio del processo Festa dovrà attendere l’ eventuale riunione e il decreto che dispone il giudizio anche nei confronti dei suoi coimputati. In un video diffuso dallo stesso Festa agli organi di stampa, si parla della necessità di chiarire ad ogni udienza nell’aula del Tribunale la sua posizione. Le accuse nei suoi confronti vanno dall’ associazione finalizzata alla commissione di più delitti di corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio, falso in atto pubblico, violazioni in materia di appalti pubblici al peculato, passando per la rivelazione del segreto d’ufficio e la corruzione nell’esercizio delle funzioni.