Tragedia sul lavoro a Bisaccia: betoniera si ribalta, operaio perde la vita

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, alle ore 09:43 di questa mattina 8 marzo, è intervenuta in contrada Ischitella sempre a Bisaccia, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una betoniera che è uscita di strada finendo nella scarpata sottostante ribaltandosi.

L’uomo alla guida di 53 anni è rimasto incastrato sotto il pesante automezzo e per poterlo liberare si è reso necessario anche l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino. Con non poche difficoltà l’uomo è stato liberato e affidato alle cure dei sanitari del 118 fatti intervenire i quali viste le condizioni del malcapitato hanno richiesto l’invio dell’eliambulanza prontamente giunta sul posto. Purtroppo l’uomo è deceduto durante i tentativi di rianimazione. I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso.

Al momento la squadra di Bisaccia è ancora sul posto per la messa in sicurezza del pesante mezzo e per dare assistenza per il suo recupero e i rilievi da parte degli organi competenti.