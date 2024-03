Luca Abete ad Avellino: commercio di autovetture intestate a prestanome

Ieri, giovedì 7 marzo, è andato in onda su Striscia La Notizia il servizio registrato ad Avellino da Luca Abete, l’inviato campano della seguitissima trasmissione. Luca si trovava in località Quattrograna per indagare sul business di autovetture intestate a “teste di legno”.

Gli annunci delle auto venivano resi pubblici sui social. Auto intestate a prestanome e messe in vendita a chiunque ne volesse prendere possesso.

Per rivedere il servizio completo fare click al link riportato qui di seguito: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/auto-fantasma-in-vendita-senza-passaggio-di-proprieta/