Tragedia in sala parto, novanta giorni per la verità sulla morte di Concita Perna

AVELLINO – Si e’ concluso da pochi minuti il conferimento dell’ incarico medico legale in Procura al collegio peritale che dovra’ accertare eventuali negligenze nella gestione medica e clinica di Concita Perna, la quarantunenne di Lioni deceduta dopo aver dato alla luce il suo bambino. Il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro ha nominato un collegio di consulenti che si occuperanno dell’accertamento. Si tratta del medico legale Giovanni Zotti, del ginecologo Giuseppe De Masellis e dell’anatomo patologo Roberto Russo. Al conferimento era presente il legale della famiglia della quarantunenne scomparsa tragicamente, l’avvocato Gerardo Castellano. I consulenti hanno fissato in novanta giorni il termine per il depositi della relazione medico legale sulla morte di Concita Perna. Intanto le indagini passeranno al sostituto procuratore Cecilia Annecchini. L’esame medico legale e’ gia’ iniziato e dovra’ accertare se ci sono state negligenze prima e dopo il ricovero della quarantunenne.