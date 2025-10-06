San Potito Ultra in festa: torna la Sagra del Cinghiale e della Castagna

Torna l’atteso appuntamento con la Sagra del Cinghiale e della Castagna arrivata ormai alla sua XXVII° edizione, presso il borgo di San Potito Ultra (AV).

Ogni angolo prenderà vita, le strade del paese si coloreranno di luci, voci e persone; ma soprattutto di buon cibo accompagnato da buona musica e ottimo vino.

L’evento si svolgerà nei giorni del 10-11-12 Ottobre (venerdì e sabato sera, domenica da pranzo fino ad esaurimento scorte) sarà possibile gustare gli ottimi piatti e il famoso Tronchetto di Castagne da Guinness, nel menù della sagra la tradizionale brace di maiale e cinghiale, gli Scialatielli con ragù di cinghiale, e gli Scialatielli con zucca, le caldarroste, il caciocavallo ‘mpiccato, vino paesano e dolci della tradizione popolare fatti dalle massaie del paese.