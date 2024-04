Tragedia a Mugnano, ventisettenne stroncato da un malore

MUGNANO DEL CARDINALE- Un malore improvviso ha stroncato la vita di un ventisettenne di Mugnano del Cardinale, Jhonatan Napolitano, che si trovava insieme ad un amico dopo aver cenato insieme, quando si è accasciato al suolo privo di sensi, la tragedia è avvenuta intorno alle 23:30 di ieri sera.

Nonostante i soccorsi immediati per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti 118 e Carabinieri. Per il ventisettenne non c’è stato nulla da fare. Sarebbe stato stroncato da un infarto fulminante. La comunità mandamentale è sotto choc per quanto avvenuto.

Increduli quanti si sono svegliati con la terribile notizia e tanti i messaggi via social per ricordare un giovane amico di tutti. Cordoglio anche da parte del sindaco della cittadina mandamentale, Alessandro Napolitano. A quanto pare un destino e una tragedia simile aveva portato via la mamma del ventisettenne.

La salma del giovane si trova al Moscati di Avellino in attesa che l’autorità giudiziaria decida su eventuali accertamenti.