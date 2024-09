Tragedia a Mirabella: giovane rinvenuto privo di vita

MIRABELLA ECLANO- Una serata tragica nella frazione Calore di Mirabella Eclano, dove un ventiquattrenne e’ stato trovato privo di vita all’interno dell’abitazione dove viveva con i suoi familiari. Anche dalle modalita’ del rinvenimento si tratta di un suicidio. Poco prima delle ventidue e’ scattato l’allarme al 118 e ai Carabinieri della locale stazione, dipendenti dalla Compagnia di Mirabella Eclano. Per il personale medico giunto sul posto non sarebbe rimasto nulla da fare. Il cuore del giovane aveva gia’ smesso di battere. Ai Carabinieri invece i primi accertamenti, comprendere se ci siano tracce o messaggi lasciati dal giovane e ascoltare i familiari. Della vicenda e’ stata informata anche la Procura della Repubblica di Benevento. Il giovane aveva in passato mostrato segni di inquietudine. Poche ore fa l’epilogo e tanto dolore per la comunita’.