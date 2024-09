La Libertas Grottolella compie un quarto di secolo

La Libertas Grottolella celebra i suoi primi 25 anni di attività sportiva. Fondata il 29 settembre 1999 dal Presidente Angelo Grossi, insieme a un gruppo di amici tra cui Raffaele Iandolo, Gerardo Vaselli, Luciano Nittolo, Giacomo Tropeano, Paolo Iandolo, Lorenzo Sole e il compianto Giovannino Magliacane, la società nacque in un periodo di forti divisioni sociali e istituzionali all’interno della comunità di Grottolella. Il calcio, in quel momento, rappresentava una speranza di unione e pacificazione sociale, umana e sportiva. A distanza di 25 anni, questo obiettivo è stato pienamente raggiunto, grazie all’impegno del Presidente Grossi e di tutti coloro che hanno contribuito alla gestione della società, sia a livello tecnico che atletico, andando oltre i risultati sportivi, che pure hanno regalato successi.

La Libertas ha militato per due anni in Seconda Categoria e per oltre 20 anni consecutivi in Terza Categoria, vincendo il campionato nella stagione 2008/2009 con mister Luca Di Rienzo. Ha conquistato inoltre due Coppe Disciplina, l’ultima delle quali nella stagione 2022/2023, e ha sfiorato più volte la promozione in Seconda Categoria. Il fiore all’occhiello della società è, però, il riconoscimento ottenuto nel novembre 2023, quando il Presidente Angelo Grossi è stato premiato dal Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e dal Ministro dello Sport, Andrea Abodi. A Grossi è stato conferito un prestigioso premio alla carriera per la sua dedizione, passione e rispetto nel ruolo di dirigente sportivo, riconosciuto per aver trasmesso i valori dello sport, dell’altruismo, dell’educazione e del rispetto, offrendo a numerosi giovani l’opportunità di crescere personalmente e socialmente attraverso il calcio.

La Libertas ha formato molti giovani che oggi ricoprono ruoli di rilievo nel mondo sportivo, nella classe dirigente, nelle istituzioni e nella cultura.

In questa settimana, la squadra, guidata da mister Federico De Vito, con il supporto di Daniele Coluccino e Leo Spiniello, ha iniziato la preparazione per la stagione 2024/2025, che vedrà nuovi ingressi sia nella società che nello staff tecnico.

Infine, un pensiero speciale va alle due bandiere della Libertas, Delfino Spiniello e Giovanni Venezia, che, dalla parte più bella del cielo, vegliano sulla società e sull’intera comunità di Grottolella.