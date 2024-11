Tragedia in un vigneto tra Salza e Parolise: quarantottenne trovato privo di vita

Nel primo pomeriggio di oggi una nuova tragedia ha scosso una comunità irpina. La terza in una settimana. Il corpo privo di vita di un quarantottenne di Salza Irpina e’ stato rinvenuto all’ interno di un vigneto dopo che non si avevano sue notizie da alcune ore. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Solofra e il medico legale per gli accertamenti di rito. L’ipotesi più probabile è quella di un gesto volontario. Ma gli accertamenti sono in corso. Il quarantottenne artigiano era molto conosciuto e stimato in paese, la comunità irpina e’ sconvolta dalla terribile notizia