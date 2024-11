FOTO e VIDEO/ Il Pino Irpino Incontra l’Avellino Basket: il via alle prime donazioni di scarpe usate

Oggi, durante il match dell’Avellino Basket con HDL Nardò, l’associazione Irpiniativogliobene ha avuto l’opportunità di presentare la nuova edizione del Pino Irpino, che da anni attraversa l’intera provincia.

L’incontro, che ha visto l’Avellino Basket impegnata in una sfida emozionante, è stata l’occasione ideale per lanciare un’iniziativa che promette di unire sport, solidarietà e impegno sociale. Difatti, l’associazione è proprio qui, presso il Palasport Giacomo Del Mauro che ha dato il via alla prima raccolta di scarpe usate, che successivamente verranno riciclate per realizzare tappetini antiurto per i parchi giochi dei bambini, grazie alla collaborazione con Ecosport.

Presenti il presidente dell’Associazione Irpiniativogliobene, Sirio Di Capua, insieme ad alcuni rappresentanti di questo tour solidale e il Presidente dell’Avellino Basket, l’Ing. Giuseppe Lombardi, che ha consegnato al Pino Irpino la pallina ufficiale dell’Avellino Basket.