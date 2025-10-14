Tragedia di Verona, mazzo di fiori alla Stazione dell’Arma: il gesto del sindaco di Andretta

ANDRETTA- Un mazzo di fiori avvolto in una confezione nera bordata dal tricolore. Il lutto per la tragedia di Verona e la scomparsa di tre Carabinieri nello svolgimento del loro lavoro ha commosso l’Italia ed anche in Irpinia da questa mattina sono tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza all’ Arma. Come quello che ha voluto testimoniare il sindaco di Andretta Michele Miele. Un gesto semplice che però dimostra la vicinanza delle comunità all’ Arma. “Questo pomeriggio ho creduto che fosse giusto, a nome di tutti, rendere solidarietà e dare un gesto di affetto alle donne ed agli uomini dell’Arma in generale ed in particolare a coloro quotidianamente lavorano per la nostra comunità- ha scritto il sindaco di Andretta- consegnando un semplice mazzo di fiori al Comando-Stazione dei Carabinieri di Andretta.Ecco, in questo tragico momento, il nostro grazie a tutte le donne ed a tutti gli uomini delle Forze dell’Ordine che sono sempre in prima linea per la nostre sicurezza e per difendere ognuno di noi”