Quarantottenne aggredito da due uomini finisce al Moscati: indaga la Polizia

AVELLINO- Un’aggressione nel centro della citta’ capoluogo ai danni di un quarantottenne. Quella avvenuta nella serata di oggi da parte di due soggetti, che avrebbero colpito piu’ volte il quarantottenne costringendolo a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del Moscati di Avellino, dove e’ stato condotto dal personale del 118. Sul posto anche gli agenti della Questura di Avellino per eseguire gli accertamenti ed identificare gli autori dell’aggressione. Ancora ignoti i motivi della stessa. Per fortuna le condizioni del quarantottenne non destano preoccupazione.
