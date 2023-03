Tragedia di Pago, Vassiliadis (Ugl): “Il lavoro non deve essere rischio costante”

“Il dramma sul lavoro consumatosi, questa mattina, a Pago Vallo Lauro deve spingere le Istituzioni, le aziende ed ogni singolo attore sociale a lavorare concretamente verso un’unica direzione, caratterizzata sicuramente da controlli più rigidi e, da una prevenzione costante sul tema della sicurezza, in alcune realtà, come quella campana, spesso trascurata o trattata in modo superficiale. Il lavoro deve essere parte della vita e non un rischio costante”.

Così Costantinos Vassiliadis, segretario provinciale dell’Ugl Avellino in merito all’incidente sul lavoro costato la vita ad un operatore ecologico.

“L’Ugl – conclude – esprime profondo cordoglio ai familiari e ai colleghi del lavoratore strappato alla vita in modo totalmente ingiusto ed inaccettabile”.