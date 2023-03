Mercogliano, in Comune un corso salvavita

Conoscere le basilari manovre di disostruzione delle vie aeree può essere di vitale importanza in certe occasioni. In Irpinia, non più tardi di una decina di giorni fa, un uomo morì soffocato da un boccone di carne mentre pranzava in un ristorante con amici e familiari.

Per ognuno di noi, dunque, è sapere cosa fare in quei momenti. Sono attimi fatali che possono essere gestiti anche da persone comuni che abbiano appreso le basilari manovre di disostruzione delle vie aree.

È da qui che nasce l’idea della Misericordia del Partenio, insieme alla Pro Loco Mercogliano di organizzare, con il sostegno del Comune un corso informativo gratuito, dedicato principalmente al personale del settore alberghiero, della ristorazione e dei bar, comunque aperto a tutti. Il corso si terrà domani alle 9 presso l’aula consiliare del Palazzo Municipale.