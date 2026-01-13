Tragedia Crans- Montana, comune irpino fa scattare ordinanza divieto fiamme libere nei locali

LAURO- Il sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione vieta l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici. Nel comune del Vallo di Lauro, anche a seguito delle sollecitazioni giunte dalla Prefettura, il primo cittadino, premettendo che “che ar sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile della incolumità della comunità territoriale, nonché della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di, eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica”. Per cui alla luce dei “recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella località turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici” anche considerando la circostanza che “necessario e urgente – vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l’utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti” ha disposto con effetto immediato, ai fini della tutela dell’incolumità delle persone, nonché a tutela del patrimonio pubblico 0 privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, è vietato l’utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici”.