Irpinia a confronto, venerdì l’incontro pubblico ad Avellino

Si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 17.30, presso l’Auditorium Polo Giovani di via Morelli e Silvati ad Avellino, l’incontro pubblico dal titolo “Irpinia a confronto”, un momento di dialogo dedicato alle prospettive di crescita del territorio.

All’iniziativa prenderanno parte Enzo Alaia, consigliere regionale, e Angelica Saggese, assessore della Regione Campania con delega a Formazione e Lavoro, che si confronteranno sui temi dello sviluppo locale, delle politiche occupazionali e del futuro dell’Irpinia.

L’evento si propone come uno spazio di partecipazione e ascolto, nel segno del messaggio lanciato dagli organizzatori: “Le scelte si costruiscono insieme. L’Irpinia deve contare”. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per rafforzare il confronto tra istituzioni e comunità.