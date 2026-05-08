Tragedia a Calitri , ventinovenne muore dopo un malore durante la partita di calcetto

VALLATA- Due comunità in lutto per la morte di Antonio Rinaldi, 29 anni, colpito da un malore durante una partita a calcetto e deceduto dopo alcune ore all’alba di oggi. Antonio era a Calitri, ieri sera, per una partita a calcetto, quella durante quale ad un certo punto ha avuto un malore e si e’ accasciato a terra.

I soccorsi sono stati veloci. Trasportato in eliambulanza all’ Ospedale del Mare di Napoli. All’alba il suo cuore ha ceduto. Era originario di Vallata, un paese dell’Irpinia. Lascia una compagna e una bambina di un anno e mezzo. Vallata e Calitri in lutto. .

“Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti diffusi di sconcerto e profonda commozione per la prematura scomparsa del nostro concittadino Antonio Rinaldi, intende manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità al dolore dei familiari, testimoniando sentita vicinanza a tutti i suoi cari – spiega il sindaco di Vallata .-Ritenuto, pertanto, doveroso cogliere il comune sentimento di cordoglio della popolazione, dispone il lutto cittadino in concomitanza delle esequie, che si svolgeranno nel pomeriggio di domani 9 maggio 2026”.