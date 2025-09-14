Tragedia ad Ariano, poliziotto si toglie la vita in un casolare

Ariano Irpino. Tragedia nella citta’ del Tricolle. Un giovane agente in servizio al locale commissariato è stato trovato cadavere all’interno di un casolare di campagna. A fare la triste scoperta e’ stata la moglie. Per l’agente non c’ era ormai più nulla da fare. Sconosciuti i motivi del tragico gesto. Sul posto sono giunti i colleghi della Polizia, il personale del 118 e i Carabinieri. Informato dell’accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento per gli accertamenti di rito.