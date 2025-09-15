Montefredane, polemiche per il video di Frezza: Aquino fa saltare l’evento del rapper

MONTEFREDANE- “Uagliu’ m’arraccumann, ci vediamo il 27 settembre alla Tenuta Ipocrate di Avellino. Tutti carichi che facciamo cadere tutto”. Un avviso ai suoi followers su Tik Tok del rapper Frezza che non e’ piaciuto molto al parlamentare di Avs Francesco Emilio Borrelli e al sindaco di Montefredane Ciro Aquino. Non tanto per l’errore di pronuncia, visto che Frezza ha omesso una p (Ippocrate) e per il fatto che l’evento si svolgesse in realtà a Montefredane, ma perché nell’annunciare la sua performance ha mimato il segno di una pistola. Il video è comparso ieri sulla pagina del deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, con un commento negativo: ““Purtroppo il culto delle armi è nel DNA di questi pseudo-musicisti che poi i ragazzi ascoltano e vogliono imitare”. La notizia e’ stata ripresa oggi da alcuni canali social in Irpinia. Allora è arrivato l’intervento della fascia tricolore di Montefredane. Poche righe sulla sua pagina Fb per annunciare che l’evento salta. “Avviso scrive Aquino- Si informa che l’evento programmato presso la Tenuta Ippocrate è stato annullato.D’intesa con i proprietari della struttura, si è provveduto a evitare l’emanazione di un’apposita ordinanza sindacale”. Per ora la storia sembra essere conclusa qui. Il 27 settembre non cadrà nulla.