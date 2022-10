Traffico di cocaina ed estorsione, arresti della Guardia di Finanza di Avellino. Le fiamme gialle hanno operato, su delega del Procuratore della Repubblica Distrettuale di Napoli, insieme agli agenti della Squadra Mobile della città partenopea.

E’ stata eseguita un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 12 soggetti che dispone la custodia in carcere per 11 persone e gli arresti domiciliari per una persona, tutti ritenuti gravemente indiziati dei delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri, traffico di cocaina ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso.

Le indagini, supportate da attività tecniche, sono scaturite da una serie di estorsioni tentate e consumate in pregiudizio di due contrabbandieri. Tali condotte sono state intraprese dagli indagati allo scopo di recuperare la somma di 130.000 euro, corrispondente al valore di un carico di tabacchi lavorati esteri affidato alle vittime e daloro perduto perché successivamente sequestrato l’8 ottobre 2020.

Si precisa che, nel corso delle investigazioni, svolte da ottobre 2020 ad aprile 2021, è stata monitorata l’attività del sodalizio criminale nella zona orientale di Napoli, non solo in relazione alle estorsioni ma anche al traffico di cocaina.