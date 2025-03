Una tradizione che si rinnova: l’U.S. Avellino in visita al Santuario di Montevergine

Tra sacro e profano, si ripete la visita dell’U.S. Avellino al Santuario della Madonna di Montevergine. Una tradizione a 1270 metri, al cospetto di Mamma Schiavona, cioè straniera, la “Madonna nera”, quella, per questo, considerata più brutta tra le sette Madonne sorelle che – secondo la leggenda – si rifugiò proprio sul Monte Partenio: “Se io sono brutta, allora loro dovranno venire fin quassù per farmi visita”.

E “quassù” Mamma Schiavona tutto perdona ai devoti che scalano la montagna per raggiungere il suo Santuario, proteggendo in particolare gli ultimi, i deboli, i poveri e gli emarginati.

E “quassù” tutti presenti i biancoverdi: la squadra, ovviamente, tra cui non mancava Antonio De Cristofaro (con tanto di stampelle), Mister Biancolino e lo staff, la dirigenza, qualche tifoso ad accompagnare e il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio, ad accogliere.

Tutti presenti, nel consueto viaggio in funicolare, e tutti in fila, per ricevere – dopo la Santa Messa – la benedizione dell’Abate Riccardo Luca Guariglia.

«Abbiamo approfittato di questo periodo di pausa per ripetere il tradizionale pellegrinaggio a Montevergine. – ha dichiarato, a margine, il Presidente D’Agostino – I ragazzi erano entusiasti di questa esperienza, qualcuno l’aveva già fatta lo scorso anno, molti non conoscevano ancora il Santuario».

E sul momento che sta attraversando la squadra: «Credo stiamo concretizzando il lavoro di tanti anni. Purtroppo non sempre, nel calcio, si riescono a raggiungere gli obiettivi preposti, ma questa (incrociando le dita, ndr) potrebbe essere la volta buona. Ovviamente, non possiamo permetterci di sbagliare nulla: le sei giornate che mancano alla fine, per noi, sono sei finali».

«Sul nuovo Stadio Partenio non facciamo passi indietro. L’U.S. Avellino ha investito tempo e risorse. – conclude – Augurandoci di fare questo salto di categoria, vorremmo quantomeno dare la possibilità a tutti i tifosi di assistere alle partite, sperando che il Comune possa dare il via libera per l’apertura della Curva Nord».

Dopo tanta sacralità, i lupi torneranno in campo profano il prossimo lunedì 24 marzo contro il Potenza, ore 20:30, al “Partenio-Lombardi”.