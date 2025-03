Nonna Giovanna festeggia i suoi 101 anni

Oggi, nonna Giovanna De Stefano celebra un traguardo straordinario: i suoi 101 anni.

Nata il 13 marzo 1924 a Campopiano, la signora Giovanna ha vissuto una vita dedicata alla famiglia e al duro lavoro nei campi, dove ha trovato la sua forza e la sua soddisfazione quotidiana.

Madre di cinque figli, nonna Giovanna è una figura di riferimento non solo per i suoi figli, ma anche per i suoi 11 nipoti e 5 pronipoti, che la circondano con un amore profondo e sincero in questo giorno speciale.

I 101 anni di nonna Giovanna sono un vero esempio di resistenza, amore familiare e impegno, valori che ha sempre incarnato con grande dignità. Un compleanno che è anche una celebrazione del legame che unisce le diverse generazioni, nel segno di un amore che attraversa il tempo.