Traditi dal navigatore, si perdono tra i boschi del Vallo: salvati dalla Polizia

QUINDICI- “Traditi” dal navigatore si perdono tra le montagne del Vallo di Lauro in piena notte, messi in salvo dagli agenti della Volante del Commissariato di Lauro. E’ la disavventura, stavolta però non c’entrano nulla i funghi, avvenuta la scorsa notte in una zona montana tra Quindici e Moschiano. Due persone, che avevano raggiunto un locale della zona del Vallo di Lauro, per fare rientro ad Avellino hanno imboccato, molto probabilmente proprio perché avevano seguito le indicazioni del navigatore, una strada che li ha condotti prima in località Mulini e poi in località Vallefredda, dove però hanno perso l’orientamento e sono rimasti bloccati per ore. Fortunatamente sono riusciti a dare l’allarme allo stesso ristoratore, inviando anche la loro localizzazione GPS. Dopo la segnalazione al locale Commissariato di Ps, i due sono stati rintracciati in località Vallefredda e condotti in paese. Oltre alla paura di restare in piena notte senza orientamento in montagna fortunatamente non hanno riportato ferite.