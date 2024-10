Decoro urbano, intensa giornata di interventi sulle caditoie e sul verde pubblico

Un’intesa giornata di interventi dedicati alla pulizia ed al decoro urbano. In mattinata, alla presenza del sindaco di Avellino, Laura Nargi, gli addetti dell’impresa incaricata dal Comune hanno dato seguito ai lavori di pulizia delle caditoie. Le operazioni sono state portate a termine in diverse zone della città, da via Annarumma a via De Gasperi, da via Trinità e via Luigi Amabile e via San Francesco Saverio, via Nappi, Corso Umberto, via De Gaizo, via Duomo e via Seminario.

Lo spurgo dei pozzetti, delle cunette e dei canali di scolo è stato realizzato in Contrada Santorelli e via Pianodardine.

Gli interventi, necessari anche e soprattutto per assicurare la piena efficienza dei primi ricevitori delle acque meteoriche, dunque ridurre il rischio di allagamenti in caso di forti piogge, proseguiranno nei prossimi giorni sulla base dell’apposito crono-programma.

Contemporaneamente, diverse operazioni di pulizia e sfalcio del verde sono stati realizzati o sono in corso in varie aree del capoluogo. Addetti della società dei rifiuti “Grande Srl” e operai della Manutenzione del Comune in azione a Parco Manganelli e via Fontanatetta, ma anche a Picarelli.

«Prosegue e si intensifica il prezioso lavoro dell’Amministrazione comunale finalizzato ad assicurare il decoro urbano ad Avellino. – dichiara il sindaco di Avellino, Laura Nargi – Interventi quotidiani che danno il segno dell’attenzione alle piccole cose e che riteniamo di fondamentale importanza per una città sempre più vivibile, pulita, accogliente».