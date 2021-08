Economia Trading e Bitcoin: il nuovo mondo degli investimenti online 14 Agosto 2021

Il mondo degli investimenti è in continuo sviluppo e cambia continuamente in base alle nuove opportunità proposte dal mercato. Un tempo il trading era concentrato completamente su due tipi di investimento principali, ovvero quelli che riguardano le materie prime (come l’oro, l’argento o il petrolio) e gli investimenti in borsa. Il primo dei due si basa sull’acquisto e sulla vendita di beni all’ingrosso, cercando di guadagnare dall’andamento del valore di mercato del prodotto in questione. Nel secondo caso, invece, l’investimento riguarda più specificatamente le aziende e le organizzazioni, con i propri valori sul mercato in punti percentuale.

Tuttavia, negli ultimi anni si è sviluppato un nuovo tipo di mercato, potenzialmente molto più proficuo di quelli precedenti, ovvero quello delle criptovalute. Per capire come mai le valute elettroniche in questione sono riuscite ad ottenere un successo così ampio, bisogna comprendere il modo in cui funzionano ed i motivi che hanno causato l’aumento dell’interesse da parte del pubblico internazionale.

Cosa sono e come funzionano le criptovalute

Il mercato delle monete elettroniche criptate è nato con il Bitcoin, ovvero la criptovaluta per eccellenza, che è riuscita a raggiungere il valore più alto mai registrato in questa categoria di mercato.

Il Bitcoin venne lanciato nel 2009, con un valore iniziale di 0.01 USD. Il suo prezzo, tuttavia, è salito a dismisura, raggiungendo la somma massima di oltre 60,000.00 USD per ogni singola unità. Il motivo di questo aumento incontrollato va associato alla peculiarità principale di tutte le criptovalute, ovvero il fatto che queste non sono legate a nessuna banca centrale. A differenza di altre monete, come l’euro (che è collegato alla Banca Centrale Europea), le transazioni tramite Bitcoin non possono essere tracciate. Ciò dipende sia dalla loro natura criptata, sia dalla loro tecnologia peer-to-peer, che permette loro di nascondere i propri dati su hard disk fisici.

I Bitcoin: una nuova opportunità di guadagno

Una volta compresa la natura delle criptovalute è facile capire come mai gli investitori siano stati attratti da loro. L’enorme instabilità del valore di mercato dei Bitcoin, infatti, permette alle monete in questione di subire variazioni sproporzionate sul prezzo di mercato anche in poche ore. In pratica, ogni singola criptovaluta può valere 50,000 dollari durante una tipica mattinata, per poi raggiungere il valore di 60,000 dollari durante il pomeriggio. Si tratta di un fattore unico, che nessun altro elemento di trading è in grado di replicare.

Bisogna tuttavia calcolare che i Bitcoin e le criptovalute, oltre a subire variazioni in positivo, possono anche presentare crolli sul proprio valore con la stessa probabilità. Proprio per questo motivo è importantissimo restare informati sull’andamento di mercato delle criptovalute in tempo reale, per cui è possibile affidarsi a diversi siti specializzati, come Crypto Engines che offre supporto tramite mail o 1K Daily Profit, che propone un’informativa diretta.