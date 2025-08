“Tra le nuvole”, a Grottolella l’emozione di un volo in mongolfiera

Giovedì 31 luglio, il campo sportivo “Guaranà” di Grottolella è stato scenario inedito per un volo in mongolfiera al tramonto, gestito dagli esperti del club Wind&Fire Balloon di Fragneto Monforte. Protagonisti della serata, bambini e bambine del centro estivo di Grottolella che – dopo aver provato l’emozione del volo in mongolfiera – hanno allietato la serata con canti e balli. Un evento che ha coinvolto numerose famiglie e non solo, un momento di condivisione e spensieratezza in una sera d’estate. Il tutto con l’organizzazione dell’amministrazione comunale e, in particolare, dell’assessore delegato alle politiche sociali Vincenzo Spagnuolo, che hanno sostenuto l’iniziativa dell’associazione La Valigia delle Lingue operante da qualche anno sul territorio con dedizione e passione.