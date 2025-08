Lauro, cane di un consigliere comunale morto per sospetto avvelenamento

LAURO – Un sospetto avvelenamento di un cane e gli accertamenti sia “tecnici” che investigativi per cercare di escludere che possa esserci un collegamento con l’attività pubblica rivestita dal proprietario dell’animale domestico, il consigliere comunale di maggioranza Sepe Luigi. La circostanza emerge dopo la pubblicazione della delibera relativa al Consiglio Comunale che si è celebrato qualche giorno fa, anche perché il sospetto avvelenamento sarebbe avvenuto poche ore prima. Nel testo della delibera si legge infatti: “il consigliere comunale Sepe Luigi preliminarmente comunica al consiglio per opportuna conoscenza che il proprio cane è stato oggetto di un probabile avvelenamento ritenendo che tale azione potrebbe essere collegata alla sua attività di consigliere comunale e che per la stessa si sente minacciato”. Una circostanza su cui starebbero già eseguendo accertamenti i Carabinieri della Stazione di Lauro agli ordini del maresciallo Giovanni Pagano.