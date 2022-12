Tragedia a Torrette di Mercogliano. Nella tarda serata di ieri un uomo di 64 anni di Monteforte Irpino si è accasciato al suolo ed è morto, probabilmente stroncato da un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La salma è stata trasferita al Moscati per gli accertamenti del caso.