Provincia Torre Le Nocelle, località Campo Ceraso: la risposta della Soprintendenza 25 Giugno 2021

La Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, in merito ad una segnalazione trasmessa il 21 giugno scorso sull’attivazione di lavori edilizi in località Campo Ceraso di Torre Le Nocelle (AV), in area sottoposta a vincolo archeologico, ha prontamente risposto – per quanto di competenza – al Corpo Carabinieri Forestali di Mirabella Eclano, che ha richiesto verifiche documentali al riguardo.Riscontro pertanto eseguito e trasmesso dal funzionario responsabile di zona, in attesa dello sviluppo delle indagini in corso su quanto segnalato.