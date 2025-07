Torre Le Nocelle celebra la tradizione: torna la Sagra “‘O Cecatiello”

Il profumo della tradizione torna a diffondersi tra le colline irpine con la riedizione della Sagra “‘O Cecatiello”, in programma a Torre Le Nocelle, nella suggestiva cornice di Località Felette, il 26 e 27 luglio 2025. L’evento, curato dal Comitato Festa Madonna di Montevergine, promette due serate all’insegna della buona cucina, della musica e dell’incontro comunitario.

Protagonista assoluto sarà, naturalmente, il celebre cecatiello, formato di pasta tipico della tradizione, fatto a mano secondo antiche ricette tramandate di generazione in generazione. A fare da contorno, specialità locali, vini del territorio e dolci artigianali che arricchiranno lo stand gastronomico.

Ma la sagra non sarà solo gusto: il programma prevede anche spettacoli musicali dal vivo per accompagnare le due serate. Infatti venerdì 26 luglio alle 20:30 si parte con l’energia della Power Drum Band e Sabato 27 luglio alle 20:30 spazio alla cultura popolare con i Contacunti.

L’evento rappresenta un momento importante per tutta la comunità di Torre Le Nocelle e per i visitatori che accorrono per riscoprire il calore e i sapori della tradizione.