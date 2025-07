Lavoro e inclusione con il Pnrr: i ragazzi “speciali” si raccontano confronto a Palazzo Caracciolo

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 accende i riflettori sulla Misura 1.2 – Persone con disabilità del PNRR. Venerdì 25 luglio alle 10, presso la sala “Grasso” della Provincia di Avellino, è in programma un seminario di approfondimento su un progetto che interessa tre

gruppi di utenti, ognuno composto da 12 componenti, e si sviluppa lungo due azioni: formazione e inserimento lavorativo.

Le attività di inserimento lavorativo, al centro del focus di venerdì, sono state curate da Mestieri Campania, in qualità di Agenzia per il Lavoro specializzata nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Nel corso dell’incontro i ragazzi partecipanti al progetto, impegnati già da diversi mesi nei tirocini, racconteranno la loro nuova esperienza lavorativa. Prevista la presenza anche dei datori di lavoro e di alcune famiglie che hanno

partecipato attivamente al progetto, favorendo l’inserimento lavorativo dei

ragazzi.

“I fondi del PNRR rappresentano una straordinaria occasione di crescita e di inclusione sociale per la nostra provincia che, come Consorzio, sentiamo la necessità di condividere e raccontare, presentando i primi risultati raggiunti”. Il Direttore Generale del Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 Carmine De Blasio anticipa l’obiettivo dell’incontro “attraverso il quale spiegheremo ai cittadini il percorso intrapreso e i primi effetti prodotti sul territorio. Qualche giorno fa ci siamo confrontati sulla misura destinata agli anziani non autosufficienti, stavolta – continua – la nostra attenzione si soffermerà sugli interventi a sostegno delle persone con disabilità. I servizi e i progetti devono tradursi in iniziative e

opportunità delle quali, grazie alla rete nata con diversi operatori del terzo settore, beneficeranno persone e famiglie della nostra provincia”.