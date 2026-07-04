Tornano le “Messe al Parco” con il Vescovo Aiello: da domani alle 21:00, per tutte le settimane estive

Da domenica 5 luglio 2026, e per tutte le settimane estive, il Vescovo Arturo Aiello celebrerà la Santa Messa alle ore 21:00 presso gli impianti sportivi del Parco Palatucci, in via Morelli e Silvati ad Avellino.

Un appuntamento che negli anni è diventato familiare a tanti fedeli, nato dal desiderio del Vescovo di rendere la celebrazione eucaristica accessibile anche nei mesi più caldi, quando le giornate si allungano e molti avellinesi trascorrono il tempo libero fuori città. L’orario serale, pensato proprio per favorire la partecipazione, permette di vivere il riposo estivo senza rinunciare all’incontro con il Signore e con la comunità.

Al fresco della sera, immersi nel verde del Parco Palatucci, la Messa diventa occasione di raccoglimento e di vicinanza: una liturgia che si apre alla città, che accoglie famiglie, giovani, anziani, e che continua a testimoniare la bellezza di una comunità che cammina unita anche nel tempo delle vacanze.