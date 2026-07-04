Saldi estivi, buona la prima ad Avellino: sconti anche del 70% e stasera c’è la notte bianca

Buona la prima per i saldi estivi ad Avellino. Fin dalle prime ore del mattino le strade dello shopping si sono riempite di persone in cerca dell’occasione giusta. Nelle vetrine spiccano sconti che in alcuni casi arrivano fino al 70 per cento e molti clienti hanno scelto di non aspettare, approfittando subito delle promozioni. Un avvio incoraggiante per i commercianti, che confidano in una buona stagione per rilanciare le vendite.

La giornata entrerà nel vivo questa sera con la Notte Bianca dei Saldi, organizzata dalla Confesercenti provinciale guidata da Giuseppe Marinelli. I negozi aderenti resteranno aperti fino alle 23, offrendo un’occasione in più per passeggiare tra le vie del centro, curiosare tra le vetrine e fare acquisti in un’atmosfera di festa.

Secondo le previsioni, ogni consumatore spenderà mediamente 209 euro durante il periodo dei saldi. Un dato che dovrà però fare i conti con la concorrenza sempre più forte dello shopping online, ormai protagonista anche durante la stagione degli sconti.