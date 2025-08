Torna lo Sturno Sport Festival: sport, cultura e spettacolo

Arriva agosto e torna l’appuntamento più atteso dell’estate irpina, lo Sturno Sport Festival, giunto alla sesta edizione e organizzato dall’associazione Agape Sport. La manifestazione, che ha anche il patrocinio di Coni, Regione Campania, Provincia di Avelino, Comune di Sturno nonché di altri enti, si terrà allo stadio “Il Castagneto” da domenica 10 a giovedì 14 agosto: quindi l’evento si “allunga” aggiungendo una giornata rispetto al passato e avrà come sponsor tecnico l’azienda Magma del sott. Sole.

Il 10 agosto la tradizionale formula camp-talk non ci sarà, lasciando il posto alla presentazione del libro dell’artista irpino Ghemon “Nessuno è una cosa sola”, con la presenza, in qualità di moderatore, di Marcella Sullo (Radio Rai). A seguire, in seconda serata, il concerto molto atteso dei Sei Ottavi, cover band di Rino Gaetano, sul filo dei ricordi e delle emozioni, in quella che possiamo definire “La Notte dei desideri”.

Al Festival dello Sport, come di consueto, ci sarà una grande passerella di campioni del passato e del presente, cercando di valorizzare le migliori realtà provinciali e le Asd: in particolare i giovani avranno la possibilità di fare sport con numerosi atleti provenienti dalle Olimpiadi di Parigi. L’11 in particolar modo sarà una vera e propria giornata a cinque cerchi con la partecipazione di tanti medagliati: le farfalle Maurelli e Durante (ginnastica ritmica), l’arciere Nespoli, il tiratore Nilo Maldini, la schermidrice campionessa olimpica, la spadista Alberta Santuccio e un camp di judo tutto speciale con Carlotta Avanzato (bronzo agli europei 2025) e il maestro Elio Vede; da non perdere lo stage con il pugile professionista Ivan Zucco lanciatissimo verso vette mondiali e quello di basket con la Scandone.

Alla formula classica del camp pomeridiano, si abbineranno i talk con campioni e istituzioni, tra cui quello del 12 agosto, dal titolo “Idee per la promozione del territorio”, con la presenza tra gli altri del consigliere regionale, nonché presidente della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Vincenzo Alaia, il consigliere provinciale Di Cecilia, il sindaco di Sturno, Di Leo, il sindaco di Frigento, Ciullo e il sindaco di Vallesaccarda, Archidiacono. Inoltre, grazie alla collaborazione col Rotary, è stata notevolmente ampliata l’offerta dell’area wellness con una sezione appositamente dedicata a benessere fisico e salute: tanti i professionisti dei vari settori della medicina che a titolo gratuito, e su prenotazione, saranno a disposizione dell’utenza.

E così al Castagneto, dopo il via ufficiale sarà un susseguirsi di emozioni. Il 12 è atteso un monumento de ciclismo, il grande Giuseppe Saronni, grande spazio alla scherma con la Nazionale Under 23 in tutte le se armi praticamente al completo, il ginnasta Carlo Macchini, vero trascinatore; il canottiere Stefano Oppo, andato a medaglia nelle due ultime edizioni dei Giochi Olimpici; infine, un giocatore dell’Avellino Basket. Il 13 invece, un appuntamento da non perdere per i tifosi dell’Avellino: interverrà una rappresentanza formata da dirigenti e calciatori a pochi giorni dal via al campionato, e avremo un a tu per tu col grande Pino Maddaloni a 25 anni dalla medaglia d’oro centrata nel Judo alle Olimpiadi di Sydney 2000; nella stessa giornata la scherma con la fiorettista Aurora Grandis vincitrice delle Universiadi. Il 14, infine, si profila una chiusura spettacolare con il cestista Linton Johnson e la simpatica presenza di Tommaso Starace, il magazziniere del Napoli, unico a vincere i 4 scudetti azzurri. Per i camp una new entry l’azzurra del Taekwondo Ilenia Matonti, la Sandro Abate e la Virtus Ariano Basket.

Manca ancora la data ma sicuramente saranno presenti al Castagneto anche Silvana Stanco, sturnese doc, medaglia d‘argento ai Giochi di Parigi e impegnata in questi giorni agli Europei, e la tennista di Bonito, Ylenia Zocco, lanciata verso il professionismo. Infine, nei quattro giorni tramite la collaborazione con la Federazione (Fidesm) ci sarà ampio spazio per la danza sportiva con la presenza di atleti professionisti.

Chiaramente, come da tradizione, la sera lo sport lascerà spazio a musica ei intrattenimento: si prevedono anche qui quattro serate mozzafiato con sorprese e grandi artisti. Alcuni appuntamenti sono davvero da cerchiare in rosso: il dj di RtlMassimo Alberti, spalla di Amadeus nel format Arena Suzuki, e anche a Sanremo 2024, il 12 tocca, tra gli altri, all’idolo di Amici Luk3, il 13 si balla con il top player Giorgio Prezioso di radio Dee Jay, infine il 14 spazio alla musica con i Malamente in concerto, i rapper Christian Liguori e Capozanarky, a seguire white party con il dj set Vincenzo Monetta.