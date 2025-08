Raccordo, auto si ribalta a Montoro Nord: feriti e traffico rallentato

MONTORO- Una vettura si ribalta per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale lungo il Raccordo Avellino-Salerno, all’altezza di Montoro Nord. L’incidente è avvenuto nella mattinata e ha provocato anche dei notevoli rallentamenti. Sul posto sono presenti personale dell’Anas, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e 118. Ci sarebbero anche delle persone ferite. L’incidente ha provocato dei rallentamenti lungo l’asse stradale.