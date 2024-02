Torna in azione la banda dell’Audi, i due raid però vanno a vuoto

TAURANO- Un furto tentato e uno messo a segno dai malviventi a Taurano. Anche se stavolta per i ladri il bottino è stato magro, anzi del tutto inesistente.

Tutto è avvenuto nella serata di venerdì nel comune del Vallo di Lauro, quando sono entrati in azione i malviventi, secondo alcune segnalazioni sarebbero giunti a bordo di una vettura, un’Audi grigia simile a quella utilizzata per gli altri raid avvenuti sempre nella zona nei giorni scorsi. Ma su questa circostanza sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro.

Due le abitazioni prese di mira. Nel primo raid i malviventi hanno fatto accesso all’interno di un’abitazione, forzando la porta di ingresso, senza però asportare via nulla di valore. La beffa per loro è arrivata quando hanno preso di mira una villetta.

Il proprietario in questo caso, molto probabilmente già in allerta come tanti cittadini in questi giorni per la presenza di malviventi e le notizie sui furti, si è accorto della “visita” non gradita e ha messo i ladri di fronte all’unica scelta in questi casi: la fuga. Sui due episodi sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti del locale Commissariato di Ps.