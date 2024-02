Pratola, auto in fiamme nella notte. Paura per due anziani: salvati dai Vigili

Paura nella tarda serata di ieri nel centro di Pratola Serra per l’incendio di una vettura una Smart, parcheggiata nei pressi di un garage che e’ andata in fiamme.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti subito dopo la mezzanotte, in via Area Vecchia, nel centro storico del paese, per un incendio che ha interessato l’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto completamente il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alle vicine abitazioni, che hanno subito danni alle facciate.

In una di queste case due anziani coniugi ottantenni, dal momento che l’ abitazione era stata invasa dai fumi della combustione, durante le operazioni di soccorso sono stati portati in luogo sicuro tranquillizzandoli.

Sul posto i Carabinieri della Stazione di Chianche hanno effettuato i rilievi di propria competenza. Le cause sono ancora in corso di accertamento.