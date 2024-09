Torna a casa ubriaco e poi scappa armato di coltello: fermato e denunciato dai Carabinieri

Due sere fa, a Frigento, un 45enne del posto si è reso protagonista di una rocambolesca fuga in auto che avrebbe potuto avere un epilogo ben peggiore se non ci fosse stato il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.

L’uomo, rincasato visibilmente alterato, ha replicato alle rimostranze della moglie con violenza e realizzato che la donna aveva contattato il “112”, si è dato alla fuga a bordo della sua autovettura.

Le due pattuglie dei Carabinieri, immediatamente confluite nei luoghi della segnalazione sono riuscite a rintracciare l’uomo in pochi minuti, prima che potesse fare del male a sé stesso e ad altri utenti della strada. In tasca aveva inoltre un coltello a serramanico che gli è stato immediatamente sottratto e posto in sequestro.

Scontati gli esiti dell’etilometro: tasso ben oltre la soglia consentita, ritiro della patente e sequestro del veicolo.

Adesso il 45enne, dovrà rispondere dei reati di porto abusivo di armi e di guida in stato di ebrezza alcolica.

A poche ore di distanza, a Montemiletto (AV), durante uno dei numerosi controlli operati dai militari dell’Arma anche nelle zone più periferiche, si è proceduto al sequestro amministrativo di alcuni grammi di sostanza stupefacente ed alla conseguente segnalazione amministrativa alla Prefettura di Avellino a carico di un 23enne del posto.

L’uso di alcool e di sostanze stupefacenti è tra le principali cause di incidenti stradali, e già da alcune settimane il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino – seguendo le direttive impartite dal Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso – ha avviato una massiccia campagna di controlli per garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada ed aumentare la sicurezza stradale.