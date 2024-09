Autobetoniera perde la cisterna: disagi di circolazione

Poco fa, in Avellino, altezza svincolo zona industriale Km 307.20 della SS 7 Appia, i militari della Sezione Radiomobile del capoluogo irpino, sono intervenuti in quanto un’autobetoniera carica di cemento condotta da un 55enne, dipendente di un’impresa locale, in prossimità di una curva perdeva, per cause in corso di accertamento, la cisterna senza disperdere il carico di cemento al suo interno, creando difficoltà alla circolazione stradale.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco anche una squadra di personale dell’Anas.

Fortunatamente nessuna persona rimasta ferita.