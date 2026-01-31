Torella dei Lombardi, presentazione del Taxi Sociale

Sabato 31 gennaio 2025, alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Torella dei Lombardi, si terrà la presentazione ufficiale del progetto Taxi Sociale, un’iniziativa pensata per migliorare la mobilità e l’inclusione sociale nei territori dell’Alta Irpinia.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Felice Faija, Governatore della Confraternita Misericordia Torella dei Lombardi, Don Rino Morra, Presidente dell’Associazione Galea, e del Sindaco di Torella dei Lombardi Amado Delli Gatti.

Seguiranno gli interventi di Antonio Caputo, Sindaco di Aquilonia e Comune capofila del progetto Taxi Sociale, Antonio Vella, Presidente del Consorzio Alta Irpinia Lioni, e dell’Avv. Felice Piemontese, esperto amministrativo-giuridico dell’Area Interna Città dell’Alta Irpinia.

A concludere i lavori sarà la Prof.ssa Rosanna Repole, Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi e Presidente della Città dell’Alta Irpinia.

L’iniziativa rientra nelle strategie di sviluppo delle Aree Interne ed è sostenuta dai fondi europei della programmazione FESR 2021–2027.