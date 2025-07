Tony Della Pia nominato alla direzione nazionale del PRC

Con un annuncio carico di orgoglio e significato politico, la Federazione irpina del Partito della Rifondazione Comunista, con Arturo Bonito Segretario Provinciale, ha comunicato la nomina del compagno Tony Della Pia.

“Con profonda soddisfazione comunichiamo un risultato che onora la nostra Federazione. Durante l’ultimo Comitato Politico Nazionale, il compagno Tony Della Pia è stato chiamato a dirigere il dipartimento nazionale dedicato al lavoro, all’artigianato e alle piccole-medie imprese.

Questo incarico di rilievo nazionale riconosce l’esperienza del compagno Della Pia e, insieme, il valore dell’impegno collettivo della nostra organizzazione irpina. Operiamo in un territorio che conosce bene le contraddizioni dello sviluppo economico e le battaglie per l’emancipazione delle classi popolari, ed è proprio da questa radicata esperienza che nasce la nostra capacità di contribuire al progetto nazionale.

La scelta politica di affidargli questa responsabilità sottolinea l’importanza strategica del settore produttivo che rappresenta l’ossatura dell’economia italiana. Milioni di lavoratrici e lavoratori operano in questo tessuto vitale spesso dimenticato, ed è nostro compito dare voce alle loro esigenze.

Questo passaggio sarà un volano per costruire una solida rete nazionale, strumento indispensabile per tradurre in pratica la nostra visione.

Al compagno Tony auguriamo buon lavoro e fin da subito saremo al suo fianco in questo nuovo percorso. La sua nomina è un riconoscimento al nostro collettivo e un’opportunità per portare la voce delle nostre comunità nel cuore del dibattito nazionale.

Per il lavoro, i diritti, la trasformazione sociale! Al Lavoro e alla Lotta”.