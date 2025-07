Governance Poll 2025: Laura Nargi al 95° posto

AVELLINO- Il gradimento del sindaco di Avellino Laura Nargi cala di quasi il dieci per cento (9,8% con un 42% ) e fa sprofondare la fascia tricolore avellinese al novantacinquesimo posto della classifica della Governance Poll, l’edizione 2025 della rilevazione annuale svolta da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore per rilevare il gradimento dei sindaci. Un tracollo in termini di consenso per il sindaco di Avellino. La Governance Poll fotografa il livello di apprezzamento dei cittadini nei confronti dei propri primi cittadini, e rappresenta un indicatore chiave dello stato di salute della politica amministrativa locale. In vetta alla classifica nazionale c’è Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, con un gradimento record del 73,9%, seguito da Michele Guerra (Parma) con il 65%. A completare il podio virtuale, Vito Leccese (Bari) e Gaetano Manfredi (Napoli), entrambi tra i più apprezzati, confermando una presenza significativa di sindaci del Sud nelle posizioni alte, anche se la maggioranza dei primi dieci resta saldamente al Nord.