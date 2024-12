Tetracloroetilene, Carratu’: attendo i dati, sono ottimista ma niente false speranze

MONTORO- Natale con l’acqua a Montoro? Il sindaco Salvatore Carratu’ ha spiegato che sono attesi i “campionamenti” di Asl e Arpac eseguiti ieri, dopo che i dati avevano consegnato una situazione non piu’ negativa. “Mi hanno assicurato che saranno trasmessi in giornata- spiega il sindaco Carratu’- Stiamo parlando di acqua che si impiega per il consumo umano e sono necessarie verifiche e controverifiche. Appena riceverò i dati e se le notizie saranno confortanti emetterò l’ordinanza. Ma è inutile creare speranze, anche se voglio essere ottimista, prima voglio leggere i dati”.