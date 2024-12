Giovanni Esposito del M.I.D.: “Misericordia sempre più un riferimento sul territorio”

Ad evidenziare ancora una volta e con forza maggiore il valore della Misericordia di Avellino sul territorio Giovanni Esposito del M.I.D. “Ero entrato a far parte della Misericordia di Avellino solo un anno e mezzo fa, accolto a braccia aperte e con profonda sensibilità dal Presidente Massimo Dente particolarmente, dall’Amministratore Giuseppe Roca e dall’attuale Consiglio Direttivo tutto.

È una Misericordia che giorno dopo giorno mi ha dimostrato e fatto capire che rispecchiasse sempre più i valori e gli ideali cristiani con l’intento di rispondere alle esigenze degli ultimi.

Testimonianza di ciò è stata ieri sera quando, a margine di un evento in occasione delle festività natalizie, dal Presidente Dente nonostante tutto mi è stato conferito il tesserino e il badge della Fraternita di socio effettivo.

Voglio raccontarlo affinchè possa giungere il forte messaggio a tutti che la Misericordia è la casa di tutti, sa perdonare gli errori ed è sempre pronta ad offrire amore e sostegno a chi è in difficoltà.

Ringrazio in conclusione, tra i volontari, anche la consorella Gaia Picone dalla quale ho avuto tutto non solo e per lo scatto della foto tra me e il Presidente Dente, ma anche per tutte le attenzioni quotidiane e costanti ricevute come vere opere di Misericordia e per quanto da lei ricevuto sotto il profilo umano in questo anno e mezzo di vita di Misericordia.