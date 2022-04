Tesseramento e campagna d’ascolto 2022: la Lega torna nelle piazze irpine

La Lega tornerà nelle piazze irpine per il Tesseramento 2022 con i punti di ascolto che verranno allestiti domani, sabato 30 aprile ad Ariano Irpino e domenica, 1 maggio ad Avellino.

“Riprendiamo con entusiasmo anche nella provincia di Avellino la nuova stagione di ascolto e Tesseramento per dare la possibilità ai nostri simpatizzanti di iscriversi al partito anche per il 2022 come socio sostenitore. Sarà una vera e propria campagna di ascolto della Lega di Avellino con i nostri amministratori e simpatizzanti che parteciperanno in prima fila a banchetti e tavoli di ascolto”. Ad annunciarlo è il segretario regionale della Lega on. Valentino Grant.

BANCHETTI LEGA

30 APRILE

ore 16:30/19:30 in piazza Plebiscito ad Ariano Irpino (AV)

01 MAGGIO

ore 16/18 in via Stanislao Esposito 4, Avellino