Furti e tentati furti tra Solofra e Montoro: indaga l’Arma

Questa notte a Solofra ignoti malfattori hanno forzato la porta d’ingresso di un salone di parrucchiere e rubato una macchina da caffè, tre phon e una piastra per capelli.

Sempre in quella via Starza, in nottata è stato tentato un furto in una villetta: il proprietario, sentito l’abbaiare del cane, si è precipitato a controllare e ha sorpreso quattro persone che sono fuggite a bordo di una station wagon di colore scuro.

Invece a Montoro il furto in un’abitazione di via Sant’Angelo è stato verosimilmente sventato dal sistema di allarme che ha messo in fuga i malviventi immediatamente prima dell’arrivo di una pattuglia della locale Stazione.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra.